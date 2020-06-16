Минздрав Башкирии отчитался, где лежат носители коронавирусной инфекции

В Стерлитамаке:№1, №2, №4, в инфекционной больнице. Заболевшие есть также в Салавате, Нефтекамске, Туймазах и Октябрьском, в Кумертау, Чишмах и Раевке, Давлеканово, в Белебее, Баймаке, Учалах, Белорецке, Верхнеярнекеево, в Татышлах, Исянгулово, Акъяре, Мишкино, РКОД, РКВД №1, в Дюртюлях, Мелеузе, Месягутов, Янауле, Буздяке, Благовещенске, Аскарово и Красноусольске, Краснокамске, Иглино, Чекмагуше, Благовещенске, в Аскарово и Бакалинском районе.