В Башкирии снова выросло количество больных коронавирусом
Сегодня, 12:59ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщается в оперативных данных на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки в регионе выявлено еще 64 больных коронавирусом. Всего количество зафиксированных случаев составило 4611 человек.
Выздоровело за сутки 66 человек, всего за весь период пандемии с выздоровлением выписаны 1940 пациентов.
Количество летальных случаев в регионе по-прежнему — 18.
В целом по стране выявлено 8248 случаев коронавирусой инфекции за сутки, всего зарегистрировано 545458 больных. Выздоровело за сутки 9767 человек, всего — 294306. За сутки умерло 193 человека (всего 7284).
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