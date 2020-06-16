В Башкирии снова выросло количество больных коронавирусом

За сутки в регионе выявлено еще 64 больных коронавирусом. Всего количество зафиксированных случаев составило 4611 человек.

Выздоровело за сутки 66 человек, всего за весь период пандемии с выздоровлением выписаны 1940 пациентов.

Количество летальных случаев в регионе по-прежнему — 18.