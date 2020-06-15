Росстат отчитался о большем числе умерших от коронавируса в Башкирии, чем минздрав

Росстат опубликовал данные о смертности с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» за апрель 2020 года в Башкирии, а также в других регионах страны. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на Росстат. Как выяснилось, они отличаются от официальной статистики минздрава региона. Согласно ним, официальные данные минздрава республики как минимум на 35% ниже тех, что опубликовал Росстат.

Как передает ведомство, в апреле в Башкирии умерли 22 пациента. У всех был подтвержденный коронавирус. У 17 из них именно он стал причиной смерти, у шести — как «прочее важное состояние».

Из шести пациентов, у которых коронавирус не признан основной причиной смерти, в одном случае он признан оказавшим существенное влияние на развитие смертельных осложнений от основных заболеваний, у пяти пациентов — признан не оказавшим такого влияния.