Росстат отчитался о большем числе умерших от коронавируса в Башкирии, чем минздрав
При этом в минздраве республики по-прежнему стараются не распространяться о реальной статистике смертности от коронавируса в Башкирии.
Росстат опубликовал данные о смертности с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» за апрель 2020 года в Башкирии, а также в других регионах страны. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на Росстат. Как выяснилось, они отличаются от официальной статистики минздрава региона. Согласно ним, официальные данные минздрава республики как минимум на 35% ниже тех, что опубликовал Росстат.
Как передает ведомство, в апреле в Башкирии умерли 22 пациента. У всех был подтвержденный коронавирус. У 17 из них именно он стал причиной смерти, у шести — как «прочее важное состояние».
Из шести пациентов, у которых коронавирус не признан основной причиной смерти, в одном случае он признан оказавшим существенное влияние на развитие смертельных осложнений от основных заболеваний, у пяти пациентов — признан не оказавшим такого влияния.
Согласно данным минздрава республики, в Башкирии с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» умерли 18 человек. Данные не меняются с мая. Всего в республике зарегистрировано более 4500 зараженных инфекцией. В ведомстве по-прежнему стараются не распространяться ни о случаях заражения, ни о случаях смертности, ни о том, как именно распространяется инфекция по населенным пунктам.