В Челябинске от коронавируса умер водитель детской поликлиники
Сегодня, 21:21ПроисшествияФото: wikimedia.org
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В Челябинске умер 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 Сергей Гришов, который болел COVID-2019.
Врачи боролись за жизнь Гришова в течение месяца. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ему переливали плазму, делали оксигенацию. Челябинские медики обсуждали терапию с московскими специалистами. Однако спасти пациента не удалось. Об этом пишет fedpress.ru.
Глубокие соболезнования родственникам Гришова выразили администрация Челябинска, управление здравоохранения, коллектив МАУ «Челябмедтранс».
За минувшие сутки в Челябинской области коронавирус выявлен у 182 человек. За время пандемии количество случаев заражения достигло 4993.
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