Евгений Гришковец: «Уфа сейчас самый весёлый город в России»

— Но уныние, как известно — грех, — добавил писатель. — Сегодня суббота… Мне сообщили из Уфы, что у них открыли все бары, рестораны и даже, страшно сказать, караоке, то есть, точно без масок, потому что есть, пить и петь в масках невозможно. Можно с уверенностью сказать, что Уфа сейчас самый весёлый город в России. Но все мы не можем сорваться и улететь в Уфу…