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Posted 17 мая 2020, 10:34

Published 17 мая 2020, 10:34

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Евгений Гришковец: «Уфа сейчас самый весёлый город в России»

17 мая 2020, 10:34
Об этом писатель, театральный режиссер и музыкант Евгений Гришковец написал в своем блоге.

Евгений Гришковец в своем интернет-дневнике написал, что «лютой и никакой не белой завистью» завидует всем, кто работает — удаленно и не очень. Причина в том, что ему работать нельзя, более того -вряд ли кто-то сможет сказать наверняка, когда людям, работающим на театральной сцене, снова разрешат выйти на сцену.

— Но уныние, как известно — грех, — добавил писатель. — Сегодня суббота… Мне сообщили из Уфы, что у них открыли все бары, рестораны и даже, страшно сказать, караоке, то есть, точно без масок, потому что есть, пить и петь в масках невозможно. Можно с уверенностью сказать, что Уфа сейчас самый весёлый город в России. Но все мы не можем сорваться и улететь в Уфу…

Напомним, в Башкирии, как и по всей стране, отменены нерабочие дни, но часть ограничений режима самоизоляции продолжают функционировать — в частности, масочный режим вне дома. Так, за отсутствие масок и перчаток вне дома граждане республики могут получить штраф от 3 тыс. руб. При этом парки и скверы в регионе открылись и гулять там можно без пропуска на вполне законных основаниях. Ранее Медиакорсеть публиковала фоторепортаж о первом дне после смены режима.

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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