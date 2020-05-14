Куда кривая выведет: глава Башкирии допускает возобновление режима самоизоляции

Сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не исключает возобновления режима самоизоляции в республике.

- Мы будем внимательно следить за кривой распространения коронавируса в регионе, - отметил глава региона.

По его словам, если этот показатель уйдет влево или вправо, в таком случае встанет вопрос о возвращении к режиму самоизоляции.

Радий Хабиров также подчеркнул, что, как показывают данные минздрава о географии распространения коронавируса, всплески заболеваемости произошли в тех районах, где не были отменены массовые пасхальные службы в церквях.

- Сейчас мы ожидаем рост числа больных после майских праздников, потому что люди вели себя очень свободно, - предупредил Радий Хабиров.