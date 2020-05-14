Куда кривая выведет: глава Башкирии допускает возобновление режима самоизоляции
Радий Хабиров заявил на заседании оперативного штаба, что не исключает возобновления режима самоизоляции.
Сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не исключает возобновления режима самоизоляции в республике.
- Мы будем внимательно следить за кривой распространения коронавируса в регионе, - отметил глава региона.
По его словам, если этот показатель уйдет влево или вправо, в таком случае встанет вопрос о возвращении к режиму самоизоляции.
Радий Хабиров также подчеркнул, что, как показывают данные минздрава о географии распространения коронавируса, всплески заболеваемости произошли в тех районах, где не были отменены массовые пасхальные службы в церквях.
- Сейчас мы ожидаем рост числа больных после майских праздников, потому что люди вели себя очень свободно, - предупредил Радий Хабиров.
Напомним, по последним данным, в Башкирии отмечено 1784 случая заражения коронавирусом. С самоизоляцией, в условиях которой жители республики жили больше месяца, эксперты напрямую связывают рост числа безработных и сложные ситуации, в которых оказался бизнес.