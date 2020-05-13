Уфа, гуляем! Как столица встретила первый день после смягчения режима самоизоляции

Несмотря на довольно неутешительную статистику заболевших коронавирусом (на 12 мая 1600 заболевших, 16 летальных случаев, ежесуточно по 70-80 заболевших), глава республики Радий Хабиров все-таки принял решение смягчить режим полной самоизоляции вслед за рекомендацией президента Владимира Путина. При этом в регионе сохраняется строгий масочный режим, за нарушение которого штрафы достигают до 200 тысяч рублей (можете убедиться здесь).