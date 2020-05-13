Уфа, гуляем! Как столица встретила первый день после смягчения режима самоизоляции
13 мая, 11:22ГородНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Наш фотограф прогулялся по центральным паркам города вместе с горожанами.
Сюжеты: Фотофакт, Эпидемия коронавируса
Несмотря на довольно неутешительную статистику заболевших коронавирусом (на 12 мая 1600 заболевших, 16 летальных случаев, ежесуточно по 70-80 заболевших), глава республики Радий Хабиров все-таки принял решение смягчить режим полной самоизоляции вслед за рекомендацией президента Владимира Путина. При этом в регионе сохраняется строгий масочный режим, за нарушение которого штрафы достигают до 200 тысяч рублей (можете убедиться здесь).
Впрочем, долгожданная свобода передвижения, как и ожидалось, перевесила страх заражения среди граждан. И десятки горожан вместе со своими детьми заполонили вновь открывшиеся парки столицы.
А здесь, кстати, вы можете посмотреть, как наш город встретил первый день необъявленного карантина.
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Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов., Mkset.ru
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