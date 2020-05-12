Глава Башкирии сообщил перечень заведений, куда пока что ходить нельзя
Об этом перечне стало известно сегодня на оперативном совещании.
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании сегодня, 12 мая, подробно объяснил, какие заведения не будут работать даже после ослабления режима самоизоляции.
Руководитель региона подтвердил, что сейчас пока что рассчитывать на то, что жизнь будет такой же, как и прежде, не стоит. Пойти в клуб, кинотеатр, в музей, театр пока что не удастся. Нельзя будет также посетить фитнес-клубы, бассейны, кружки, детские секции и игровые комнаты. Нерабочими останутся аквапарки, сауны и бани.
Вопреки ожиданиям запрещено будет также ходить и в торговые центры, которые пока что глава республики открывать не намерен, однако ситуация может измениться, если ситуация с коронавирусом ослабнет. Пока что попасть в торговый центр можно будет только с целью посетить аптеки, салоны сотовой связи, продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости.