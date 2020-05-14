Минздрав Башкирии сообщил о том, в каких районах находятся заболевшие коронавирусом

Больше всего инфицированных, уже традиционно, проходят лечение в клинике БГМУ – 79 пациентов; на втором месте 8-я больница в Уфе, где лечатся 46 человек; в больнице Нефтекамска и 18-й больнице Уфы – 43 человека; в Белорецкой больнице – 28 человек; в больнице Стерлитамака №4 – 26 человек; в больнице №5 – 25 человек; в РКБ имени Куватова – 24 человека; в Чишминской ЦРБ – 20 человек; по 19 человек – в Салавате и РКИБ Уфы; в Белебеевской ЦРБ – 17; в госпитале Демского района – 16 человек; в Туймазинской ЦРБ – 14, в Октябрьском госпитале №1 – 12; в Бирской больнице и РБ и в госпитале Кумертау – по 10; в Исянгулово – 9 пациентов; в Янаульской, Ишимбайской, Верхнеяркеевской, Баймакской боьнице, в Сибае, в Дюртюлях —по 5; в больнице №21 Уфы —4; в Месягутовской, Мелеузовской, Благовещенской центральных районных больницах, и ГКБ №13 Уфа — по 3; в Раевской, Красноусольской, Иглинской, Давлекановская, Акъяровская центральные районные больницы, РКИБ и ГБ№2 Стерлитамака — по 2. Далее минздрав отметил, что еще 60 человек лечатся «в остальных медучреждениях».