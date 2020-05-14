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Posted 14 мая 2020, 10:29

Published 14 мая 2020, 10:29

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

Минздрав Башкирии сообщил о том, в каких районах находятся заболевшие коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил о том, в каких районах находятся заболевшие коронавирусом

14 мая 2020, 10:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министр здравоохранения Максим Забелин рассказал о том, в каких больницах находятся больные.

Министр подробно расписал на оперативном совещании, где находятся на лечении больные. Напомним, что в настоящий момент госпитализировано 580 человек.

Больше всего инфицированных, уже традиционно, проходят лечение в клинике БГМУ – 79 пациентов; на втором месте 8-я больница в Уфе, где лечатся 46 человек; в больнице Нефтекамска и 18-й больнице Уфы – 43 человека; в Белорецкой больнице – 28 человек; в больнице Стерлитамака №4 – 26 человек; в больнице №5 – 25 человек; в РКБ имени Куватова – 24 человека; в Чишминской ЦРБ – 20 человек; по 19 человек – в Салавате и РКИБ Уфы; в Белебеевской ЦРБ – 17; в госпитале Демского района – 16 человек; в Туймазинской ЦРБ – 14, в Октябрьском госпитале №1 – 12; в Бирской больнице и РБ и в госпитале Кумертау – по 10; в Исянгулово – 9 пациентов; в Янаульской, Ишимбайской, Верхнеяркеевской, Баймакской боьнице, в Сибае, в Дюртюлях —по 5; в больнице №21 Уфы —4; в Месягутовской, Мелеузовской, Благовещенской центральных районных больницах, и ГКБ №13 Уфа — по 3; в Раевской, Красноусольской, Иглинской, Давлекановская, Акъяровская центральные районные больницы, РКИБ и ГБ№2 Стерлитамака — по 2. Далее минздрав отметил, что еще 60 человек лечатся «в остальных медучреждениях».

Напомним, в Башкирии за сутки количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 1784 человек (+88 новых случаев). Новых летальных исходов с диагнозом COVID информации не зафиксирован.

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