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Posted 10 мая 2020, 09:03

Published 10 мая 2020, 09:03

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Башкирии подтверждены десятки новых больных коронавирусом — оперативные данные

В Башкирии подтверждены десятки новых больных коронавирусом — оперативные данные

10 мая 2020, 09:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Данные опубликованы на официальном сайте о коронавирусе в России.

По состоянию на утро 10 мая в Башкирии зарегистрировано 1491 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 75 человек — в отношении последних дней темп заболеваемости в регионе немного снизился.

Выздоровевших пациентов за сутки пока не зафиксировано. Количество летальных исходов осталось неизменным со вчерашнего дня — 15. Напомним, вчера По данным ведомства, мужчина лечился от вируса в Белебеевской центральной районной больнице. На момент смерти ему было 59 лет. Посмертная экспертиза показала, что мужчина скончался от COVID-19.

В России за минувшие сутки выявлено 11 012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего количество заболевших составляет 209 688. За сутки от коронавируса в стране умерли 88 человек (всего 1915).

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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