В Башкирии подтверждены десятки новых больных коронавирусом — оперативные данные

Выздоровевших пациентов за сутки пока не зафиксировано. Количество летальных исходов осталось неизменным со вчерашнего дня — 15. Напомним, вчера По данным ведомства, мужчина лечился от вируса в Белебеевской центральной районной больнице. На момент смерти ему было 59 лет. Посмертная экспертиза показала, что мужчина скончался от COVID-19.