В каких больницах Башкирии лечат больных коронавирусом: свежие данные

Больше всего заболевших уже традиционно в клинике БГМУ – 64 человек; в уфимской больнице №8 – 45 человек; в Нефтекамской – 35; в Белебеевской – 29; в РКБ имени Куватова – 25; в уфимской больнице №5 – 25 пациента; в республиканской инфекционной, Белорецкой, Бирской ЦРБ – по 12 пациентов; в уфимской ГКБ №18, в Стерлитамакской ГБ №4– по 11 пациентов, Демской больнице – 10 лечащихся от коронавируса; в Исянгуловской и Чишминской больницах – по 9 человек; в Кумертау и Салавате – по 8 человек; в Туймазы – 7; в медучереждениях Янаула, Сибая, Баймака, РКВД – также по 5 пациентов; в Мелеузе, в больнице Октябрьска № 1, в стерлитамакском инфекционном – по 4 лечащихся; в Месагуте, в городской и районной больницах Ишимбая, в Давлеканово и в Верхнеяркеево – по 3 пациента; по 2 пациента в больницах Раевки, Краснокамска, Кармаскалах, в Иглино, в Благовещенске, в больнице Аскино, в Дюртюлях, в уфимской больнице №21.