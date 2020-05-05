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Самолет Москва-Уфа во время полета сообщил об угрозе взрыва

5 мая 2020, 15:46
Фото: Mkset.ru
Самолет в штатном режиме приземлился в пункте назначения — то есть в Уфе.

Сегодня, 5 мая, во второй половине дня, с самолета Москва-Уфа поступил сигнал об угрозе взрыва на борту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Самолет в штатном режиме приземлился в пункте назначения — то есть в Уфе.

Как это ни пугающе звучит, подобные сигналы с авиабортов, по данным ТАСС, в последнее время поступают часто. Их было около сотни с начала апреля. источникам угроз являются неизвестные, которые подобным образом вымогают биткоины.

«Виртуальные террористы» угрожают продолжить подобное «минирование» самолетов, магазинов и прочих общественных мест.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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