СМИ сообщают об обстреле российских самолетов турецкими силами в Турции
28 февраля, 17:45В миреФото: pxhere.com
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Представители турецких вооруженных сил и подчиняющиеся им боевики ведут обстрел самолетов ВКС России и ВВС Сирии из ПЗРК.
В сюжете телеканала «Россия 24» были показаны кадры на которых видно, как летящий российский самолет отстреливает тепловые противоракетные ловушки. Также там было сказано, что турецкие военные и протурецкие силы в провинции Идлиб активно применяют переносные зенитно-ракетные комплексы против самолетов России и Сирии. Отмечается, что российские ВКС действительно оказывают серьезную поддержку войскам Башара Асада, что вызывает негативную реакцию у Турции.
Напомним, 19 февраля Реджеп Эрдоган заявил, что его страна готова начать военные действия в Идлибе в любую минуту, пишет rns.online.
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