СМИ сообщают об обстреле российских самолетов турецкими силами в Турции

В сюжете телеканала «Россия 24» были показаны кадры на которых видно, как летящий российский самолет отстреливает тепловые противоракетные ловушки. Также там было сказано, что турецкие военные и протурецкие силы в провинции Идлиб активно применяют переносные зенитно-ракетные комплексы против самолетов России и Сирии. Отмечается, что российские ВКС действительно оказывают серьезную поддержку войскам Башара Асада, что вызывает негативную реакцию у Турции.