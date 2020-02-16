Самолет с футболистами «Уфы» совершил вынужденную посадку в Барселоне

Посадка в другом городе произошла из-за плохих метеоусловий — об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы клуба Сергея Тыртышного.

— Сидим в салоне, ждем дозаправки. В аэропорт нас не выпускают, пока сказали только отстегнуть ремни безопасности. Добавили, что будем так сидеть еще минимум 40 минут, — сообщил агентству представитель футбольного клуба.

Напомним, уфимские спортсмены прилетели в Испанию на учебно-тренировочные сборы: ФК «Уфа» возобновляет подготовку ко второй части сезона, поэтому 16 февраля команда отправилась на заключительный сбор, который пройдет в испанском городе Бенидорм по 28 февраля. С командой не полетели Данила Емельянов и Гамид Агаларов (они в составе сборной России U-20 участвуют в турнире «Кубок ФНЛ 2020»).