В Башкирии 12-летняя девочка сбила на скутере 5-летнего ребенка

В ГИБДД сообщают, что у родителей девочки не было документов, которые бы подтвердили право собственности на управление мототранспортом, скутер забрали и поместили на специализированную стоянку. Девочку могут из-за ДТП поставить на учет, а родителей привлечь к штрафу.