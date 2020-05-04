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В Башкирии 12-летняя девочка сбила на скутере 5-летнего ребенка

4 мая 2020, 12:03
Фото: gibdd102.ru
Подробности ДТП сообщили в уфимской госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, ДТП произошло в Федоровке, когда 12-летняя девочка на скутере наехала на 5-летнего велосепидиста. Мальчик ехал в попутном направлении.

Авария, по мнению госавтоинспекции, произошла по причине того, что девочка не смогла справиться с управлением скутера. Пострадали в результате ДТП оба ребенка. Сейчас дети находятся в больнице с различными травмами.

В ГИБДД сообщают, что у родителей девочки не было документов, которые бы подтвердили право собственности на управление мототранспортом, скутер забрали и поместили на специализированную стоянку. Девочку могут из-за ДТП поставить на учет, а родителей привлечь к штрафу.

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