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Глава Башкирии прокомментировал снижение поступлений в региональный бюджет

4 мая 2020, 09:00
Фото: Mkset.ru
По словам Радия Хабирова, были предприняты меры, чтобы сгладить ситуацию.

Сегодня, 4 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о свежих статистических данных о социально-экономической стороне жизни республики, которые поступили из федерального центра.

По его словам, по итогам первого квартала 2020 года Башкирия продемонстрировала вполне высокие показатели деятельности. В частности, индекс промышленного производства врос на 1,7%. Хорошую динамику показали производства автотранспортных средств (158%), лекарств (130%), пищевых продуктов (117%), одежды (114%), металлургии (108%). Хорошо проявило себя сельское хозяйство (+5,4%). Нормально работает пока и строительная отрасль.

Однако наблюдается спад в производстве мебели, обработке древесины, производстве готовых металлических изделий (кроме машин).

Радий Хабиров дал задание проанализировать все показатели.

Он отметил, что нельзя не учитывать последние события, связанные с пандемией коронавируса и остановкой многих предприятий. Это отразилось, прежде всего, на налоговых поступлениях в региональный бюджет.

- Но мы были к этому готовы и предприняли определенные меры, - сообщил глава Башкирии.

Он призвал на инвестиционных часах уделять больше внимания помощи производственникам.

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