Глава Башкирии прокомментировал снижение поступлений в региональный бюджет

По его словам, по итогам первого квартала 2020 года Башкирия продемонстрировала вполне высокие показатели деятельности. В частности, индекс промышленного производства врос на 1,7%. Хорошую динамику показали производства автотранспортных средств (158%), лекарств (130%), пищевых продуктов (117%), одежды (114%), металлургии (108%). Хорошо проявило себя сельское хозяйство (+5,4%). Нормально работает пока и строительная отрасль.