В Башкирии муниципалитета получат поддержку из бюджета

Депутаты регионального Курултая сообщили, что намерены установить для муниципалитетов единые нормативы отчислений в местные бюджеты.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, речь идет взысканиях и штрафах за административные правонарушения, плате за негативное воздействие на окружающую среду и за пользование водными объектами.

«На практике это означает право республики передавать в бюджеты муниципалитетов дополнительные доходы. Это актуальная мера поддержки, которая позволит укрепить финансовое положение городов и районов», – отметил он.