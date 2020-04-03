Инфекционный госпиталь для борьбы с вирусом в Уфе обойдется бюджету в 1,7 млрд

Для быстровозводимого инфекционного госпиталя, строительство которого началось в селе Зубово рядом с Уфой, с бюджета республики потребуется 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на своего собеседника в Госткомстрое РБ. На эту же сумму предусматривается оснастить здание всем необходимым оборудованием. В правительстве региона отмечают, что без оборудования стоимость объекта оценивается в 970 млн рублей.

Власти планируют воздвигнуть одноэтажную конструкцию по методу «шведской плиты» к июню. Площадь здания – 16 кв.м., оно будет с теплым каркасом, обшивкой сэндвич-панелями.

По данным собеседника «Ъ-Уфа», конструктор позже можно будет разобрать и собрать в другом месте, к примеру, в качестве федьдшерско-акушерского пункта.

Заказчик объекта – Фонд развития жилищного строительства. Отметим, что накануне глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что госпиталь будет построен за счет инвестора, затем республика его выкупит. По его словам, в будущем планировалось развивать объект, перенести туда весь комплекс инфекционной больницы №4.