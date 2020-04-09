Глава Башкирии запретил побираться медикам и сказал, что у республики богатый бюджет

Глава республики сказал, чтобы врачи «прекратили побираться», как как в республике «очень серьезный бюджет».

«Прекращайте вот эту историю «дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов». Нужна помощь – есть правительство, сразу выделяем деньги», – заявил он.

По словам Хабирова, сейчас бюджеты многих программ срезаны для минимума, чтобы власти могли пустить деньги куда нужно. Он также заявил, что сейчас нет случаев, чтобы у медиков на передовой не было масок или костюмов.

Напомним, что впервые с просьбой о помощи обращался непосредственно сам региональный минздрав. Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова на ежедневном брифинге ведомства сообщала, что ведомство примет в дар ведра, одноразовую посуду и зеркала в полный рост.