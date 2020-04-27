Башкирия находится в лидерах по количеству проводимых тестов на коронавирус в ПФО

— Постепенно с каждым днем у нас есть прибавление пациентов — это, в первую очередь, связано с увеличением числа и охвата обследуемых, — подчеркнул Максим Забелин. — По тем данным, которые нам приводит Минздрав России, мы — одни из лидеров по количеству тестов, выполняемых в Приволжском федеральном округе — у нас и хорошие объемы, и хорошая выявляемость, и хорошие показатели именно лабораторной службы.