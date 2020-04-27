В Башкирии в больнице на границе сообщили о вспышке коронавируса
В Месягутовской больнице заявили, что вспышка произошла в соседнем Златоусте.
В обращении администрации медучреждения сказано, что вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована в соседнем Челябинске. Очагом стал город Златоуст, где за сутки заразилось целое отделение больницы в составе 37 человек. Коронавирус подтвердили уже почти у 150 медицинских работников и пациентов.
«Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Челябинской области просим временно исключить контакты с жителями Челябинской области,не ездить самим и не приглашать в район. Следует воспринимать ситуацию со всей серьёзностью. Соблюдать режим строгой самоизоляции,как можно реже посещать общественные места, соблюдать меры личной безопасности», – написано в сообщении.
Напомним, на сегодняшний день в Башкирии по состоянию на утро 27 апреля зарегистрировано 570 случаев (+43 за минувшие сутки) заболевания коронавирусом на территории республики. На текущий момент выписано 72 пациентов (за выходные выздоровело 12 человек). Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.