Жительница Башкирии, работающая в соседней области, заразилась коронавирусом
27 апреля, 12:48ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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В городе Магнитогорск обнаружен очаг инфекционного заболевания, сообщили на сегодняшнем брифинге в правительстве республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Жительница Абзелиловского района Башкирии подхватила коронавирусную инфекцию. Как сообщили на сегодняшнем брифинге в правительстве Башкирии, она работала в городе Магнитогорск Челябинской области. Отметим, в области обнаружен очаг заболевания.
Глава Башкирии Радий Хабиров, рассказывая об этом, похвалил работу администрации района.
— Благодаря тому, что мы проводили с главами муниципалитетом учения, Абзелиловский район продемонстрировал блестящее решение отсечения всех возможных контактов, — подчеркнул он.
Хабиров еще раз напомнил ответственным лицам в районах, что главная задача на сегодняшний день — «перехватывать больных людей и отсекать контакты».
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