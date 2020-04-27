Жительница Башкирии, работающая в соседней области, заразилась коронавирусом

Жительница Абзелиловского района Башкирии подхватила коронавирусную инфекцию. Как сообщили на сегодняшнем брифинге в правительстве Башкирии, она работала в городе Магнитогорск Челябинской области. Отметим, в области обнаружен очаг заболевания.

Глава Башкирии Радий Хабиров, рассказывая об этом, похвалил работу администрации района.

— Благодаря тому, что мы проводили с главами муниципалитетом учения, Абзелиловский район продемонстрировал блестящее решение отсечения всех возможных контактов, — подчеркнул он.