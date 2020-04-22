Власти Башкирии считают, что у населения высоченный уровень доверия к медицине

Posted 22 апреля 2020, 12:09
Published 22 апреля 2020, 12:09
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
На брифинге рагионального минздрава она заявила, что сотрудникам здравоохранения в республике доверяют, несмотря даже на эпидемию коронавируса.
По ее словам, жители доверяют представителям ведомства на «высоченном уровне» и добавила, что специалистам нужно будет приложить усилия, чтобы не испортить ситуацию.
«Я могу сказать, что у населения высоченный уровень доверия сохраняется к той системе здравоохранения, которая есть. Чтобы держать этот уровень и обеспечивать его, всем нам придется еще очень сильно и много работать в эпоху после COVID-19. Нужно будет пересматривать и программы, и подходы к взаимодействию пациента и персонала. На самом деле мы проходим очень тяжелые уроки», — заключила Ирина Кононова.
Напомним, о тяжелых последствиях на том же брифинге говорила также и главный врач Центра эпидемиологии Анна Казак. Она также сообщила, что мы извлекаем тяжелые уроки прямо сейчас.