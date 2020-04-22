Власти Башкирии считают, что у населения высоченный уровень доверия к медицине

«Я могу сказать, что у населения высоченный уровень доверия сохраняется к той системе здравоохранения, которая есть. Чтобы держать этот уровень и обеспечивать его, всем нам придется еще очень сильно и много работать в эпоху после COVID-19. Нужно будет пересматривать и программы, и подходы к взаимодействию пациента и персонала. На самом деле мы проходим очень тяжелые уроки», — заключила Ирина Кононова.