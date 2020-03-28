«Национализировать частные клиники?»: как в Башкирии аукнулась оптимизация медицины

Для начала уточним текущую ситуацию. Итак, в Башкирии 28 марта были зафиксированы первые четыре случая заражения коронавирусом COVID-19. В России, по данным Роспотребнадзора на 26 марта, 840 человек инфицированы, 38 человек выздоровели, 2 случая с летальными исходами.

На сегодняшний день 92 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. среди них - 14 несовершеннолетних детей, они ждут результатов своих анализов. Последние проверки показали, что 271 человек нарушили режим самоизоляции, 37 из них получат строгое наказание. Тем временем власти заверяют, что следуют общепринятому плану по воспрепятствованию распространению вируса в регионе. В перечне мероприятий — закрытие на карантин таких мест массового скопления людей, как образовательные учреждения, фитнес-залы и бассейны, кальянные, срочное обучение медиков, строительство в сжатые сроки новой инфекционной больницы. Также часть медицинских учреждений были перепрофилированы под лаборатории, созданы бригады, которые посещают самоизолированных и держат состояние их здоровья на контроле. Ведутся разговоры по введению карантина для жителей Уфы в возрасте 65-ти лет и старше.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин уверяет, что башкирская медицина готова принять возможный удар коронавируса. Однако в данном случае стоит вспомнить, что совсем недавно, когда угроза коронавируса еще не нависла над Башкирией, минздрав сетовал на то, что в регионе существует нехватка врачей и медицинского персонала, особенно в сельской местности. Неужели волшебным образом ситуация мгновенно изменилась?

«Боюсь выйти на улицу после окончания срока самоизоляции»

Паника, охватившая Россию в первые дни пандемии, коснулась и Башкирию: с полок продовольственных магазинов исчезли крупы, в аптеках — медицинские маски и санитайзеры. Корреспондент Медиакорсети стал свидетелем, как в одном из небольших магазинов «у дома» за день скупили 50 кг гречки — половину месячной нормы для этой торговой точки. Власти региона подтверждают, что цены на продукты выросли, как и на маски — стоимость последних подскочила до 100 до более рублей за три штуки, несмотря на то что местное объединение «Агидель»и еще ряд предприятий вроде бы наладили выпуск масок. Подобный рост цен объясняется удорожанием исходных материалов.

Несмотря на положение «предЧС», объявленное в республике, по данным источников издания, не во всех организациях в Башкирии соблюдаются меры предосторожности, рекомендованные властями. Есть случаи, когда людей, недавно вернувшихся из других стран, заставляют брать выходные за свой счет, тогда как они могут рассчитывать на оплачиваемые больничные.

— Я работаю в одном из уфимских банков, принимаю физлиц. Нас около семи человек на смене. Из-за дефицита масок, мы не можем защититься от возможного заражения,

— рассказала одна из собеседниц Медиакорсети.

Кроме того, в республике не успевают взять анализы у всех самоизолированных с симптомами, вернувшихся из-за границы. Об одном из таких случаев в социальных сетях рассказал режиссер Рияз Исхаков, передавший обращение жительницы Башкирии.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Я тут шестой день борюсь, чтобы тест мне сделали. По новостям много говорят, а на деле ничего. За 6 дней никто не пришёл. Зато разыскивают по месту прописки. А я как прилетела сразу на учёт к терапевту встала. А вчера терапевт вообще предложила сдать тест платно. Терапевт сегодня вообще трубку скинула. Хотя есть постановление, что обязаны взять анализ у всех прибывших из-за границы и бесплатно. Только вид работы умеют показывать. А на деле ничего,

— сообщила ему девушка, вернувшаяся из Турции.

Еще одна собеседница Медиакорсети, находящаяся на самоизоляции после посещения южной страны, рассказала, что за анализами к ней пришли только на 10-й день карантина. Кроме того, она сообщила, что столкнулась с травлей в социальных сетях со стороны родственников и знакомых.

— В Инстаграм я активно рассказывала о ходе своего карантина. Люди почему-то подумали, что я инфицирована вирусом. Особенно после того, как ко мне приехал инфекционист за анализами. В личку пишут разные гадости, просят не встречаться с ними. Теперь я боюсь выходить на улицу после окончания срока самоизоляции, — сообщила она нашему журналисту в личной переписке.

«Нужно вернуть оптимизированные медучреждения»

Председатель «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский считает, что российская медицина ослабла из-за череды недавних оптимизаций в этой сфере. По его мнению, необходимо восстанавливать все оптимизированные медицинские объекты, «тем более, они стоят пустые, строить ничего не надо».

— Я считаю, что необходимо возвращаться к системе Семашко, в административную систему, в планирование мощностей. Большое количество частных медицинских учреждений этому не способствует. Вероятно, если коронавирус будет распространяться такими же темпами, придется поднимать вопрос о национализации частных клиник. К тому же, в сфере государственной медицины ощущается остро нехватка квалифицированных врачей, которые как раз сосредоточены в частных клиниках крупных городов.

Меня также удивляет, что власти все еще не объявили карантин в домах престарелых, тогда как достоверно установлено, что именно пожилые — самая уязвимая группа в сложившейся ситуации. Хотя история с Италией показала, что к этому вопросу следует отнестись серьезнее,

— прокомментировал он.

Александр Саверский придерживается мнения, что эпидемия коронавируса в России уже давно началась. По его словам, еще в январе–феврале появилось большое количество больных, жалующихся на пневмонию. «А границу с Китаем закрыли буквально полтора месяца назад», — уточняет он.

— Нам повезло, больницы, реанимации и морги у нас не переполнены, значит, размах эпидемии не как в Италии. Однако еще предстоит выяснить коллективный иммунитет россиян, а для этого необходимо ввести другую систему анализов, чтобы точно знать, кто переболел коронавирусом, а кто еще нет. Без этого мы не можем оценить масштабы ситуации, — считает собеседник Медиакорсети.

Если даже открыть все оптимизированные медицинские учреждения, то в республике существует нехватка узких специалистов, в том числе инфекционистов. Глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопрос главного редактора Медиакорсети Надежды Абдрашитовой по данной теме, уточнил, что пока нет необходимости держать инфекционистов в районных поликлиниках, они будут сосредоточены в Уфе. При необходимости они пройдут специальное обучение.

Что касается аппаратов ИВЛ, по словам Радия Хабирова, их в республике около 1500 штук. Еще 50 аппаратов будут закуплены в ближайшее время (700 ИВЛ - стационарные аппараты, которыми обеспечены реанимации. Остальные - переносные, включая ИВЛ в реанимобилях).

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Нехватка в чем проявляется? В том, когда трагедии происходят, как в Италии. ИВЛ на местах у нас есть, можете убедиться в этом сами, даже в районах, — успокоил глава региона. — При необходимости дополнительные аппараты будут запрошены с федерального центра.

Есть опасения, что из-за концентрации внимания на коронавирусе может ухудшиться наблюдение за другими видами инфекций. К примеру, лаборатория республиканского СПИД-Центра сейчас также задействована для проведению анализов на коронавирус круглосуточно. Учитывая, что еще в конце прошлого года пациенты с положительным статусом ВИЧ сообщали об очередях и задержках со сдачей анализов, то ситуация там могла ухудшиться.

Напомним, чтобы назначить и поддерживать терапию против ВИЧ, требуется регулярная сдача анализов. Однако руководитель Центра профилактики СПИД Рафаэль Яппаров уверяет, что очередей не существует и лаборатория вполне справляется с дополнительным объемом работ.

Если вернулись из другой страны или контактировали с инфицированными

Правила для самоизолированных ежедневно меняются. Специалист по связям с общественностью Центра гигиены и эпидемиологии РБ Дарья Ахметова рассказала о последних изменениях.

— У всех, кто возвращается из-за рубежа, независимо из какой страны, если даже с остановкой в Москве, уже в аэропорту отбирают мазки. Эти люди должны самоизолироваться в течение 14 дней, а также сообщить в поликлинику по месту жительства о своем прибытии из-за границы. Далее врачи будут держать состояние здоровья человека на контроле, при наличие симптомов на десятый день карантина возьмут анализы, — рассказала она.

По словам Дарьи Ахметовой, сокрытие от врачей факта своего пребывания за рубежом, даже при отсутствии соблюдения самоизоляции и отсутствии контактов с внешним миром, считается нарушением и карается в административном порядке.

Тем временем пока ситуация такова, что жители Башкирии все еще не имеют возможности сдать анализы на коронавирус по собственному желанию. Если даже есть подозрение на инфицирование, это должен удостоверить врач и дать направление на анализы.

В случае возникновения необходимости в помощи узких медицинских специалистов в период самоизоляции необходимо обратиться на горячую линию Минздрава, специалисты которой проконсультируют, каким образом можно получить эту помощь.

Телефоны «горячей линии» Минздрава РБ по вопросам коронавирусной инфекции: