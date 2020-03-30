Как в России изменится медицина после пандемии коронавируса

По мнению экс-министра, вспышка коронавирусной инфекции обнажила все слабые стороны современной модели здравоохранения в стране. При этом уже сейчас очевидно, что необходимо принимать судьбоносные меры для изменения в отрасли.

— Какие бы мнения не звучали, система обязательного медицинского страхования, при всех вопросах к ней, в РФ работает. В условиях экономического кризиса слабое место системы в том, что ее бюджет формируется за счёт налога на фонд оплаты труда (ФОТ), то есть каждый работодатель в рамках социального налога отчисляет средства, формирующие бюджет системы ОМС, — считает Георгий Шебаев.

Кроме того, пандемия дает резкий толчок — мягко говоря — к развитию дистанционного консультирования: в условиях карантина с непредсказуемым сроком, очевидно, что пожилым пациентам, больным с хроническими заболеваниями нужны такие консультации врача в сочетании с дистанционным мониторингом жизненно-важных функций.

— Быстро ликвидировать дефицит специалистов в амбулаторном звене вряд ли получится, а вот либерализовать требования к телемедицинским консультациям, на базе телемедицинских платформ, можно уже сейчас, — подчеркивает экс-министр.