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Posted 11 апреля 2020, 08:39

Published 11 апреля 2020, 08:39

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В МВД по Башкирии сообщили, повысилась ли преступность из-за коронавируса

В МВД по Башкирии сообщили, повысилась ли преступность из-за коронавируса

11 апреля 2020, 08:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ситуации с режимом полной самоизоляции в республике в день совершается около 30 преступлений.

По словам начальника отдела уголовного розыска МВД по РБ Азата Тимирьянова, динамика преступлений остается прежней.

Что касается характера преступлений, то они также остались классическими. Были зафиксированы и новые виды правонарушений. По словам Тимирьянова, она были связаны с торговлей масок.

В связи с пандемией коронавируса, стали появляться также в интернете фиктивные объявление о продаже антисептиков и масок. Нередки и случаи кибермошенничества.

Однако, как и в случае с преступностью в целом, количество преступлений, связанных с кибермошенничеством, также не изменилась и аналогична положению в прошлом году. Всего за последние три месяца зарегистрировано более 1,7 тысячи преступлений.

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