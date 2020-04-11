В МВД по Башкирии сообщили, повысилась ли преступность из-за коронавируса

Posted 11 апреля 2020, 08:39
Published 11 апреля 2020, 08:39
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
По словам начальника отдела уголовного розыска МВД по РБ Азата Тимирьянова, динамика преступлений остается прежней.
Что касается характера преступлений, то они также остались классическими. Были зафиксированы и новые виды правонарушений. По словам Тимирьянова, она были связаны с торговлей масок.
В связи с пандемией коронавируса, стали появляться также в интернете фиктивные объявление о продаже антисептиков и масок. Нередки и случаи кибермошенничества.
Однако, как и в случае с преступностью в целом, количество преступлений, связанных с кибермошенничеством, также не изменилась и аналогична положению в прошлом году. Всего за последние три месяца зарегистрировано более 1,7 тысячи преступлений.