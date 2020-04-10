В регионах власти агитируют за поправки к Конституции из-за коронавируса

Так, всенародное голосование было запланировано на двадцать второе апреля, но его перенесли из-за распространения опасной инфекции.

В Ростовской области в официальном аккаунте правительства ролик был выложен вечером восьмого апреля. Позднее аналогичным образом поступило правительство Калининградской области. Стоит отметить повышенный профессионализм авторов ролика.

Создатели ролика поднимают вопрос о готовности к пандемии коронавируса. Кроме того, они раскрывают уже установленные меры: перекрытие границ, карантин для разносчиков инфекции и самоизоляция граждан.

Героями в кризисной ситуации стали врачи.

В пакете конституционных поправок предложено отметить, что медицина должна быть качественной и доступной. Помимо этого, необходимо установить условия для “ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью”.