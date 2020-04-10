В регионах власти агитируют за поправки к Конституции из-за коронавируса
В апреле официальные аккаунты органов госвласти ряда регионов опубликовали ролик, в котором борьба с пандемией коронавируса обуславливается предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию России.
Так, всенародное голосование было запланировано на двадцать второе апреля, но его перенесли из-за распространения опасной инфекции.
В Ростовской области в официальном аккаунте правительства ролик был выложен вечером восьмого апреля. Позднее аналогичным образом поступило правительство Калининградской области. Стоит отметить повышенный профессионализм авторов ролика.
Создатели ролика поднимают вопрос о готовности к пандемии коронавируса. Кроме того, они раскрывают уже установленные меры: перекрытие границ, карантин для разносчиков инфекции и самоизоляция граждан.
Героями в кризисной ситуации стали врачи.
В пакете конституционных поправок предложено отметить, что медицина должна быть качественной и доступной. Помимо этого, необходимо установить условия для “ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью”.
Отмечается, что девятого апреля "вирусный" ролик опубликовало правительство Новосибирской области. Десятого апреля - Новгородской области и мэрия Омска. Вполне вероятно, что распространение видео органами госвласти и местного самоуправления в регионах носит централизованный характер. Коронавирус действительно пройдет, а вот за поправки в Конституцию придется еще голосовать. Ключевые показатели эффективности по явке и проценту поддержки пакета поправок для губернаторов еще никто не отменял.