В Башкирии зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом

По данным официальной статистики, в республики снова отмечено увеличение количества заболевших. Сообщается, что в регионе за сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания. В настоящий момент всего официально зарегистрировано и подтверждено 65 новых случаев.

По данным СтопКоронавирус, в России всегоза сутки обанружили 1667 случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории РФ зарегистрировано 13 584 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах.

Также в Башкирии по состоянию здоровья из медицинского учреждения выписали еще одного заболевшего ранее коронавирусом. Итого выздоровело 8 пациентов.