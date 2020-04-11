mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2020, 09:24

Published 11 апреля 2020, 09:24

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

Минздрав Башкирии прокомментировал информацию о снятии с поста главного врача РКБ

Минздрав Башкирии прокомментировал информацию о снятии с поста главного врача РКБ

11 апреля 2020, 09:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Информацию о снятии Эльзы Сыртлановой и кадровых пеерстановках в больнице прокомментировал Максим Забелин.

Министр здравоохранения в Башкирии Максим Забелин прокомментировал на брифинге, посвященном угрозе распространения коронавируса, информацию о снятии главного врача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой, которая активно распространялась в последнее время в социальных сетях.

«У нас продолжает работать в РКБ Куватова тот же главный врач. У нас есть решения, которые мы обговаривали заранее и планировали в своих командно-штабных учениях, когда у нас идет переброска того или иного специалиста, когда требуется оказание медицинской помощи. Для организационно-методической работы на период работы карантина мы приняли решение, которое у нас уже было заранее предусмотрено нашими планами. Был переведен в качестве заместителя к Эльзе Раифовне один из главных врачей наших стационаров – это главный врач Белорецкой центральной районной больницы Кустов Евгений Владимирович», – прокомментировал Забелин.

Он охарактеризовал Евгения Кустова, как опытного специалиста, имеет опыт работы в горячих точках, в области военной медицины, медицины катастроф. «Поэтому его опыт действительно необходим для принятия правильных организационных мероприятий», – отметил министр.

Материалы по теме
В Уфе сотрудников роддома РКБ заставили остаться вновь на работе из-за коронавирусаВ МВД по Башкирии сообщили, повысилась ли преступность из-за коронавирусаВпереди - пик: минздрав Башкирии озвучил свежую статистику о коронавирусе в регионе
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика