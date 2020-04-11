В МВД по Башкирии сообщили, повысилась ли преступность из-за коронавируса
11 апреля, 13:39ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В ситуации с режимом полной самоизоляции в республике в день совершается около 30 преступлений.
По словам начальника отдела уголовного розыска МВД по РБ Азата Тимирьянова, динамика преступлений остается прежней.
Что касается характера преступлений, то они также остались классическими. Были зафиксированы и новые виды правонарушений. По словам Тимирьянова, она были связаны с торговлей масок.
В связи с пандемией коронавируса, стали появляться также в интернете фиктивные объявление о продаже антисептиков и масок. Нередки и случаи кибермошенничества.
Однако, как и в случае с преступностью в целом, количество преступлений, связанных с кибермошенничеством, также не изменилась и аналогична положению в прошлом году. Всего за последние три месяца зарегистрировано более 1,7 тысячи преступлений.
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