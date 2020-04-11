В МВД по Башкирии сообщили, повысилась ли преступность из-за коронавируса

По словам начальника отдела уголовного розыска МВД по РБ Азата Тимирьянова, динамика преступлений остается прежней.

Что касается характера преступлений, то они также остались классическими. Были зафиксированы и новые виды правонарушений. По словам Тимирьянова, она были связаны с торговлей масок.

В связи с пандемией коронавируса, стали появляться также в интернете фиктивные объявление о продаже антисептиков и масок. Нередки и случаи кибермошенничества.