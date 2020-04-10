В Уфе сотрудников роддома РКБ заставили остаться вновь на работе из-за коронавируса

Сегодня, 10 апреля, вечером, в редакцию Медиакорсети обратились сотрудники роддома РКБ и сообщили, что им не позволяют уехать домой, как это обещал сделать несколько часов назад на брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

- Мы выписали всех рожениц с детьми и беременных, собрались домой, но приехал заместитель главы минздрава Засядкин и сообщил, что мы должны остаться на карантине в больнице. Как же так? Ведь у нас не нашли инфекции в роддоме? У нас у всех взяли анализы на коронавирус, мы здоровы! Мы хотим домой! - сообщили сотрудники роддома в обращении в редакцию Медиакорсети.

Мы попросили прокомментировать ситуацию заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононову.

- К сожалению, Роспотребнадзор не идет нам навстречу. Жестко стоит на исполнении предписания. Наши предложения были приняты только в отношении новорожденных, их законных представителей и беременных. Сотрудники остаются. Для роддома пока срок карантина определен до 19 апреля. Если за это время не возникнет новых случаев пневмонии, то есть шанс начать работать в штатном режиме с 20-го числа. В любом случае решение за Роспотребнадзором, - пояснила Ирина Вячеславовна.

Напомним, с 6 апреля более 1200 сотрудников и пациентов РКБ находятся на карантине после того, как 80-летней женщины, скончавшейся в клинике, был поставлен посмертный диагноз "заражение коронавирусной инфекцией". Все они сдали анализы на коронавирус. Девять врачей уже госпитализированы с подтвержденным диагнозом. 170 результатов анализов пока считаются сомнительными и требуют перепроверки. Почти тысяча человек получили отрицательные результаты анализов.

Как сообщили сегодня представители минздрава, в роддоме ни у кого положительных результатов анализов на коронавирус не было.