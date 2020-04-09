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Posted 9 апреля 2020, 06:27

Published 9 апреля 2020, 06:27

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Депутаты Башкирии дадут разрешение на митинги около зданий органов власти

Депутаты Башкирии дадут разрешение на митинги около зданий органов власти

9 апреля 2020, 06:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутаты Курултая РБ намерены снять ряд ограничений в отношении мест проведения митингов.

Председатель Курултая Константин Толкачев назвал запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в радиусе 50 метров от входа в здания органов государственной власти, местного самоуправления и госучреждений неконституционным.

По его словам, также из закона планируют исключить запрет на митинги, шествия и демонстрации на территориях дачных объединений граждан.

Чтобы внести изменения, была создана рабочая группа, куда вошли депутаты, представители органов власти, члены СПЧ при главе Башкирии, общественные деятели.

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#Алия Фатхиева#Политика#Новости#Митинг
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