«Будут обдирать, пока будем молчать»: в Уфе согласовали митинг против беспредела ЖКХ
18 февраля, 15:49ГородНадежда ВалитоваФото: vk.com
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Акция протеста против роста цен на отопление состоится на территории у бывшего ДК «Химик» 29 февраля.
О том, что митинг согласован городскими властями, сообщил правозащитник, коммунист Альберт Рахматуллин, который ранее заявил о создании общественного движения «Стоп БашРТС».
«Так как на наше уведомление по митингу от администрации Уфы в течение трех дней не поступило возражений, по закону значит только одно - митинг согласован!» - сообщил Альберт Рахматуллин в социальных сетях.
Митинг состоится на территории у ДК «Химик» (Городской досуговый центр) 29 февраля в 15.00.
Напомним, что в минувшие выходные в Уфе состоялась первая встреча учредительного собрания движения «Стоп БашРТС».
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