«Будут обдирать, пока будем молчать»: в Уфе согласовали митинг против беспредела ЖКХ

О том, что митинг согласован городскими властями, сообщил правозащитник, коммунист Альберт Рахматуллин, который ранее заявил о создании общественного движения «Стоп БашРТС».

«Так как на наше уведомление по митингу от администрации Уфы в течение трех дней не поступило возражений, по закону значит только одно - митинг согласован!» - сообщил Альберт Рахматуллин в социальных сетях.

Митинг состоится на территории у ДК «Химик» (Городской досуговый центр) 29 февраля в 15.00.