После митинга власти Уфы обещали провести последние корректировки платежей за тепло

Сегодня, 3 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы исполнительный директор МУП «Уфимские инженерные сети» Максим Петров отчитался о ходе проведения корректировки оплаты за коммунальную услугу по отоплению за 2019 год, которая стала поводом для крупного митинга, прошедшего в минувшую субботу.

С начала проведения годовой корректировки контакт-центр предприятия принял более трёх тысяч обращений с просьбами разъяснить порядок начислений платы за отопление и проведения корректировки. Максим Петров вновь пояснил суть разногласий горожан с ресурсниками.

Он напомнил, что с начала текущего отопительного сезона Уфа перешла на новый способ оплаты за тепловую энергию — в течение только отопительного периода, по так называемой схеме «1/8» (или «по факту»). По этой схеме, при наличии общедомового прибора учёта, начисление происходит исходя из фактического потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчётчиков. Соответственно, в холодное время получается больше, а летом платежей не будет вообще. Если прибор учета тепла в доме не установлен, то расчёты производятся исходя из нормативов.

— К сожалению, в переходе на новую схему оплаты имеется одна сложность. Дело в том, что начисления «по факту» осуществлялись не полный 2019 год, а только его часть. То есть в начале прошлого года применялся один способ оплаты (1/12), в конце года — другой (1/8). Поэтому возможно появление расхождений, — углубился в вопрос Максим Петров

Он уточнил, что для выравнивания этих расхождений в I квартале 2020 года, в соответствии с требованиями законодательства, как раз и проводится корректировка платы за предыдущий год.

— Фактически, это будет последняя корректировка платы за отопление, — заявил докладчик.

По его словам, ещё одна особенность текущей корректировки в том, что в случае перехода жителей на прямые договоры в 2019 году ежегодную корректировку обязана провести как ресурсоснабжающая организация, так и управляющая компания — каждая за свой период.

— Поэтому жителей домов, которые в течение 2019 года перешли на прямые договоры, ждут две корректировки: со стороны прежней управляющей компании и со стороны нашего предприятия. В домах, которые уже были на прямых договорах до января 2019 года, корректировку проводим только мы, — подчеркнул Максим Петров.

По словам докладчика, на сегодняшний день, МУП УИС является поставщиком коммунальных ресурсов для 1 198 жилых домов. Остальными домами занимаются специалисты МУП ЕРКЦ.

Часть ответственности за возникшую из-за корректировки гнервотрепку и путаницу чиновник все-таки возложил на непонятливое население.

— В сознании части потребителей пока не укладывается, что фактически большие суммы в зимних платёжках компенсируются тем, что в летние месяцы оплаты нет совсем, а в осенние и весенние месяцы оплата идёт на уровне значительно ниже зимнего, примерно, как по старой схеме оплаты «1/12», — сказал он.

Максим Петров заверил, что предприятием предприняты меры, чтобы корректировка по объектам, перешедшим на прямые договоры от городских управляющих, прошла как можно более безболезненно для горожан.

— По запросу потребителей проводились проверки правильности начисления платы и корректности корректировки, по результатам проверок фактов неправильного начисления не выявлено, — отметил Максим Петров. — Нужно учесть, что текущая корректировка будет последней и в дальнейшем, подобных сложностей с расчётами возникать не будет. При возникновении вопросов, связанных с начислением платы за отопление или корректировки за предыдущий период, потребители могут обратиться в офис по обслуживанию клиентов МУП УИС, который открыт до 21.00 ч. в будние дни, а также работает в субботу. Кроме того, можно позвонить на бесплатную «Горячую линию», либо направить обращение посредством сети интернет.

— Заигрывать с населением нельзя, — резюмировал глава города Ульфат Мустафин и потребовал, чтобы все ресурсоснабжающие организации, включая «Уфаводоканал», «Спецавтохозяйство» и УИС, открыли как можно больше клиентских центров, действующих по принципу единого окна, в разных районах города, как это давно сделал «Межрегионгаз». Через месяц доложите свои предложения на эту тему.

Справка

По данным администрации Уфы, в январе 2020 года было проведено:

— управляющими компаниями — доначисление жителям за потребленную тепловую энергию в сумме 88,9 млн. рублей по 414 многоквартирным домам;

— МУП УИС — возврат денежных средств потребителям, начисления которым производится по единому платежному документу в сумме 224,9 млн. рублей по 511 многоквартирным домам;

— МУП УИС — возврат денежных средств по объектам, перешедшим на прямые договоры по 213 домам на сумму 60,8 млн. рублей.

Для удобства потребителей корректировка проводится в два этапа с отражением в платёжных документах за январь и февраль 2020 года. Сейчас МУП УИС готово к проведению второго этапа корректировки. Объёмы корректировки в феврале по предварительным данным составят:

— управляющими компаниями — доначисление в размере 75,3 млн. рублей по 414 многоквартирным домам;