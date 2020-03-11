Организатору митинга «Стоп БашРТС» пришла повестка в полицию

«Что-то непонятное происходит. После митинга 29 февраля полиция не имела ко мне каких-либо претензий. Но по прошествии 10 дней, 13 марта, меня вызывают по повестке в отдел полиции № 5 по Уфе и никто из сотрудников полиции не может ничего объяснить», — рассказывает Альберт Рахматуллин.

Митинг проходил в субботу, 29 февраля и собрал около 800 человек.

«В пятницу, за день до его начала, в отделе полиции я проходил стандартный инструктаж по его проведению. Конечно, полиция пыталась оказать на меня давление, пытаясь выяснить главную и очевидную, казалось бы, цель митинга. Уже после мероприятия я лично общался с майором Шангареевым, который заявил мне, что на митинге якобы раздавали листовки с требованием отменить поправки в Конституцию РФ. Я назвал это провокацией и заявил, что в полицию приду только после повестки. Спустя 10 дней она мне все-таки пришла. Тем не менее, я склонен думать, что эта повестка — способ давления власти, пытающейся избавить город от проведения подобных публичных мероприятий в будущем», — рассказывает Альберт Рахматуллин.

Напомним, что митинг сначала был согласован городскими властями, но буквально за сутки до его проведения власти города отказались от своей позиции. Тем не менее, митинг все-таки было решено провести. После митинга власти Уфы обещали провести последние корректировки платежей за тепло.

Также добавим, что сегодня, 11 марта, в мэрии Уфы раскритиковали тактику БашРТС и ЕРКЦ по корректировкам за отопление. Обе организации, как выяснилось, проявили себя совсем нелояльными по отношению к потребителям. Доклад по теме корректировок за тепло, сделанный заместителем директора по сбыту ООО «БашРТС» — директором филиала «Теплосбыт» Ириной Поповой, выглядел неубедительным для вице-мэра Уфы Салавата Хусаинова. Он отметил, что обилие цифр и технических терминов, которые она зачитала, не помогает людям понять суть проблемы – почему же им начислили столь большие суммы.

- По сравнению с прошлым годом техническое оснащение домов в основном не изменилось, а суммы стали больше. Конечно, люди не понимают и возмущаются, - отметил Салават Хусаинов.

В итоге ему самому пришлось проговорить моменты, которые он так и не услышал от докладчицы. Например, о том, что слишком большие суммы доначислений, если они были сделаны корректно, люди могут заплатить в рассрочку до мая, но при этом с них не должны взимать пени.

Подробнее о том, как и почему уфимцы и не только переплачивали за тепло, мы уже подробно писали на Медиакорсети.

В компании «БашРТС», где буквально вчера сменился генеральный директор, пояснили, что действия полиции комментировать не намерены.

Тем временем уфимский Штаб Навального опубликовал ролик-репортаж с митинга, в котором пенсионеры города рассказали о том, как «платежи БашРТС оставили их буквально ни с чем».