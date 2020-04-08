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Posted 8 апреля 2020, 09:23

Published 8 апреля 2020, 09:23

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Башкирии исследовано около 300 тестов на коронавирус от врачей и пациентов РКБ

В Башкирии исследовано около 300 тестов на коронавирус от врачей и пациентов РКБ

8 апреля 2020, 09:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщила главврач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак на ежедневном брифинге республиканского Минздрава.

— Вот уже два дня совместно с лабораторией министерства здравоохранения мы проводим обследования контактных по очагу РКБ, — отметила Анна Казак. — Эти исследования проведены в объеме более 300. Сегодня эта работа продолжается. Если будут выявлены положительные результаты, они будут в установленном порядке направлены Центром гигиены и эпидемиологии на параллельные исследования в противочумный научный институт, и тогда мы будем иметь достоверный анализ по наличию или отсутствию коронавируса.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин подчеркнул, что все пациенты и сотрудники РКБ вчера сдали необходимые тесты:

— Большинство тестов уже готово, часть — находится в работе. В ближайшее время мы будем понимать, есть ли там новые пациенты с подтвержденным диагнозом.

Напомним, на данный момент в Башкирии зафиксировано 16 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Выписаны 6 человек. Скончалась одна женщина, у которой был диагностирован посмертно коронавирус, в связи с чем РКБ был закрыт на карантин со всеми пациентами и сотрудниками. На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 117 человек, среди них 11 детей.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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