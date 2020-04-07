В Уфе в РКБ из-за вспышки коронавируса сделают дезинфекцию

Сообщается, что санобработка запланирована на территории Республиканской клинической больницы имени КуватоваСегодня сегодня, 7 апреля, после 22:00.

По данным управления, для дезинфекции используют средство «Этоксамин». Под обработку частично попадут улицы Кирова, Кустарная, Революционная, Мингажева, Достоевского. В городской администрации попросили во время дезинфекции закрыть окна домов.

Сегодня утром стало известно, что скончалась 80-летняя пациентка больницы с подтвержденным коронавирусом, скончалась. С 6 апреля больница закрыта на карантин, пациенты и другие сотрудники изолированы внутри РКБ на 14 дней — всего более тысячи человек.