Минздрав Башкирии обратился к врачам РКБ имени Куватова

Ирина Кононова в своем обращении к сотрудникам Республиканской клинической больницы имени Куватова заявила, что в министерстве очень переживают за сотрудников больницы и пояснила, что тем, кто остался на изоляции в больнице, будут взяты анализы в течение ближайших двух дней, второй анализ - на 10-й день пребывания. Тех, кто остался за пределами медицинского учреждения, она попросила перейти в режим самоизоляции.

«Завершено распределение списков (2255 записей) в соответствии с местом жительства каждого сотрудника больницы, вам будут звонить из поликлиник. Если есть признаки ОРВИ и/или температура выше 38,5, позвоните на «горячую линию» Минздрава РБ: 8 (347) 28 658 27, 8 (347) 27 991 20 или 13-01 (вызов врача на дом, через портал Госуслуг). Если самочувствие ухудшилось после 18.00 необходимо позвонить в службу скорой помощи - 103. Те, кто не в Уфе – выйдите активно на связь по телефону с местной поликлиникой или через горячую линию», – пояснила замминистра.

Ирина Кононова также пожелала всем терпения, и сообщила, что вопросы можно писать также на почту covid19.gl@doctorrb.ru. «Всем отвечу сама», – пообещала она.