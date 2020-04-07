Александр Бастрыкин поручил наказать авторов фейк-ньюс про побег врачей из РКБ в Уфе

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что глава следкома России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению в Башкирии найти авторов видео, которое вчера вечером разошлось по соцсетям. Это произошло вскоре после появления информации о том, что Республиканская клиническая больница закрыта на карантин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Видео было снабжено комментариями о том, что «начальство больницы» спешно покидает медучреждение через окно первого этажа. При этом закадровый голос сообщает: «Так значит можно уйти».

Главный врач РКБ Эльза Сыртланова опубликовала в Фейсбуке пояснения к данному видео, сообщив, что на нем кто-то заснял момент, как медики забирают компьютеры, чтобы работать удаленно дома, в условиях самоизоляции.

Напомним, по уточненным данным, в РКБ скончалась 80-летняя женщина, у которой при вскрытии было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией. Она оказалась мамой известного певца Анвара Нургалиева. Сейчас устанавливаются контакты скончавшейся женщины. Поэтому изолированы медики и пациенты нескольких отделений больницы. Людям придется провести взаперти несколько дней, пока не будет завершено тестирование на коронавирус.