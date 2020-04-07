В Ишимбае новый стоматологический цифровой аппарат улучшит лечение зубов

Ишимбайские стоматологи пояснили, что новый аппарат дает возможность получения панорамных снимков: это одномоментное полное изображение всей зубочелюстной системы, позволяющее врачам поставить точный диагноз, определить план лечения, оценить состояние челюстных дуг, пазух, всех зубов и окружающих их тканей, а также контролировать все этапы лечебного процесса. Также это уникальное оборудование позволяет фиксировать информацию в цифровом виде, выводить изображения на экран компьютера, распечатывать снимки или передавать их на любой цифровой носитель.