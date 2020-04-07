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В Ишимбае новый стоматологический цифровой аппарат улучшит лечение зубов

7 апреля 2020, 05:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Ишимбайскую центральную районную больницу продолжает поступать высокотехнологичное медицинское оборудование.

Цифровой ортопантомограф для рентгендиагностики зубочелюстной системы получен в рамках реализации Указа главы РБ «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» по укреплению материально-технической базы служб стоматологических поликлиник и медицинских организаций.

Специалисты подчеркнули, что сегодня невозможно представить современную стоматологическую клинику без этого диагностического аппарата: без точного изучения структурных особенностей зубов и окружающих их тканей уже невозможно провести полноценное терапевтическое, ортодонтическое и хирургическое лечение.

Ишимбайские стоматологи пояснили, что новый аппарат дает возможность получения панорамных снимков: это одномоментное полное изображение всей зубочелюстной системы, позволяющее врачам поставить точный диагноз, определить план лечения, оценить состояние челюстных дуг, пазух, всех зубов и окружающих их тканей, а также контролировать все этапы лечебного процесса. Также это уникальное оборудование позволяет фиксировать информацию в цифровом виде, выводить изображения на экран компьютера, распечатывать снимки или передавать их на любой цифровой носитель.

Ранее стоматологический цифровой ортопантомограф был установлен в городской больнице Октябрьского, вскоре он появится в Белорецком районе и Сибае.

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