Медиакорсеть решила рассказать о сотрудниках уфимской клиники «Зубная фея» после того, как сразу несколько читателей прислали в редакцию положительные отзывы об этих докторах.

Стоматолог — это профессия, с представителями которой нам доводится общаться далеко не в самых лучших жизненных обстоятельствах. С ними у пациентов бывают связаны не всегда приятные впечатления. Но только не в случае с клиникой «Зубная Фея». Эта статья — та самая история, когда мнения журналистов и читателей о её героях полностью совпали. Мы считаем этих докторов наиболее реальными претендентами на звание лучших детских стоматологов, если вдруг в Уфе будет проводиться такой конкурс. И нам не требуется для этого заключение компетентных экспертов, мы верим детям, которые не станут лукавить. «Фея, я тебя люблю!» Делюсь личными впечатлениями. У моей дочки с зубами беда — то ли экология, то ли наследственность виноваты, но зубы у нее очень плохие с рождения. На первом же зубе, который вырос в полгода, уже виднелась отметина кариеса. При этом со стоматологами долго не везло. Сначала отправились в обычную государственную стоматологию. Врач сразу попросила нас зайти в кабинет вместе, я села в кресло, дочку взяла на колени и обеими руками держала ей руки и голову, да еще и медсестра помогала. Стоматолог в годах, периодически шипя словно гусыня на ребенка, с грехом пополам полечила дочке один зуб. Но оставалось еще три! Решили пойти в платную клинику — та же история. Было такое впечатление, что молоденькая дантистка детей раньше видела только на картинке в учебнике и совсем не знала, с какой стороны к ним подойти. В итоге моя малышка так наревелась, что заснула у меня на руках прямо в такси. Photo: Артур Салимов Mkset.ru А потом случилось чудо. Когда я рассказала друзьям о наших проблемах с зубами, мне подсказали телефон Юлии Вячеславовны Андриановой со словами «это удивительный врач». Приехав к ней, я, наученная горьким опытом, предложила зайти вместе с ребенком, чтобы держать его во время лечения. — Зачем? Я думаю, мы и так с вашей девочкой договоримся, — улыбнулась доктор. Прием длился около получаса, всё это время я сидела как на иголках в коридоре, прислушиваясь к происходившему в кабинете врача. Ждала, когда завопит дочка. Но было лишь слышно, как они мирно беседуют с доктором и иногда жужжит бор-машина. Потом открылась дверь, и вышла моя довольная девочка. — Все хорошо, мам. Тетя врач меня уже полечила. Немножко больно, но я терпела, ведь я уже большая, — сообщила она, улыбаясь во весь рот. Всю дорогу домой она, не умолкая, рассказывала, как обсуждала с врачом занятия в детском садике, мультики, говорила, как ей понравилось лечиться, и спрашивала, когда мы еще пойдем лечить зубки. А потом вдруг сказала: — Мне кажется, это не настоящий врач. — Почему? — опешила я. — Ну, вот раньше мы ходили к врачам, там я плакала, мне было очень больно и страшно. А у тети Юли мне очень понравилось. Наверное, она — Зубная Фея. Помнишь, ты читала мне про нее сказку? — уверенно заявил ребенок. Photo: Mkset.ru Так мы поняли, что нашли своего стоматолога. Потом, неоднократно навещая с ребенком кабинет доктора Андриановой, довелось слышать похожие истории от других родителей. Сейчас моя дочка уже учится в институте, но до сих пор ходит лечить зубы к Юлии Вячеславовне, которая принимает пациентов в возрастном диапазоне от 0 до 18 лет. Среди детских вещей дочери, которые я храню на память, есть рисунок, нарисованный ею в пять лет, с надписью «Фея, я тебя люблю». Когда Юлия Вячеславовна открыла свою клинику, ее название «Зубная Фея» (которое, к слову, придумала сестра доктора) показалось нам идеальным. О зубах с любовью Клиника «Зубная Фея» действует уже восемь лет. — Когда мы открывались, в Уфе было еще мало специализированных детских стоматологических учреждений, а хотелось помогать именно детям, — рассказывает Юлия Вячеславовна. Photo: Артур Салимов Mkset.ru В клинике вместе с ней сегодня работают несколько врачей — Светлана Александровна Гунаева, Анастасия Александровна Колесник, Ляйсан Фаритовна Шаймухаметова, Лилия Надировна Нуриева. Это и молодые специалисты, и стоматологи со стажем более 20 лет. Мы задались целью поискать в интернете отзывы и не смогли найти ни одного недовольного пациента. Есть только восторженные мнения родителей, которые однозначно рекомендуют лечить детям зубы в «Зубной Фее». — Лично мне нравится оказывать стоматологическую помощь детям любого возраста, но больше всего нравятся малыши, которые приходят к доктору в первый раз. У них еще нет опыта, детки ничего не боятся. У стоматолога есть возможность сделать, чтобы так продолжалось и дальше, — говорит Юлия Вячеславовна. Photo: Артур Салимов Mkset.ru Клинику она создала в соответствии со всеми требованиями, а также с собственными представлениями о том, как должен работать детский стоматолог. В лечебном зале установлено современное стоматологическое оборудование, при работе с детьми используются качественные пломбировочные материалы. Что немаловажно: во время сверления в ротовую полость подается вода, которая охлаждает зуб и смягчает боль. Необходимые для работы материалы специалисты клиники часто приобретают на специализированных стоматологических выставках. Для «особых случаев» есть телевизоры, чтобы мультики помогали отвлечь юных пациентов от неприятных мыслей. — В общении с детьми и их родителями важны все нюансы: комфортная атмосфера в кабинете, профессионализм врача, знание особенностей детской психики. В ход идет всё: мультики, шарики, сказки. Но главным все-таки является любовь к ребенку, попытка найти с ним контакт, стать другом, умение завоевать его доверие, — говорит доктор Андрианова. Глядя на нее, я всегда думала, что Юлия Вячеславовна — потомственный врач, что она постигала азы врачевания еще с малых лет, мечтала об этой профессии с детства и всё такое. Оказалось, ничего подобного. — В медицинский институт я поступила случайно, быть врачом не было моей мечтой, но теперь очень рада, что случилось именно так. Повезло, что я стала детским стоматологом. Моя сестра тоже закончила стоматологический факультет, — сообщила она. Вселенная детских улыбок Юлия Андрианова — кандидат медицинских наук, так что она рассматривает свою профессию не только с практической, но и с научной точки зрения. Часть ее коллег в клинике также имеют научные степени. — О том, что представляет собой стоматология, можно говорить бесконечно, — улыбается Юлия Вячеславовна. — Коллектив у нас замечательный. Наши доктора постоянно повышают квалификацию, посещают стоматологические семинары, участвуют в конференциях. Это не просто профессионалы своего дела, но и чудесные добрые люди. Именно добрые, потому что только такие специалисты могут найти подход к ребенку. Стоматолог — это врач, без общения с которым, пожалуй, не обошелся ни один, даже самый здоровый на свете человек. Качество нынешних продуктов питания, экология и прочие факторы могут разрушающе воздействовать на зубы. Посещать стоматолога даже с целью профилактики важно в любом возрасте, особенно детям, челюсти которых находятся в процессе роста. Photo: Артур Салимов Mkset.ru — Основным стоматологическим заболеванием у детей являются кариес и его осложнения. В возникновении этого заболевания есть много факторов риска: наследственность, неудовлетворительная гигиена, употребление в пищу большого количества сладостей, ослабленное здоровье, недостаток витаминов и т. д. Также часто у детей встречаются зубочелюстные аномалии, — вводит в курс стоматологических дел Юлия Вячеславовна. — Профилактика стоматологических заболеваний, прежде всего, должна сводиться к устранению факторов риска. И это касается не только врачей, но и родителей. Доктор при осмотре может заметить намечающийся кариес, о котором ни ребенок, ни его родители даже не подозревают, и вовремя вылечить его. Это поможет сохранить и зуб, и семейный бюджет, ведь лечение запущенных случаев обойдется несравнимо дороже. Кстати, о ценах: в клинике «Зубная Фея» средний уровень цен, лечение здесь при его высоком качестве вполне доступно. — Как найти хорошего детского стоматолога? — спрашивают многие родители в чатах. Как и в большинстве случаев, самая надежная реклама — это «сарафанное радио», когда родители рекомендуют врачей своим знакомым, те — своим и так далее. А порой дети и сами рассказывают друг другу про своих врачей. — Мой сын пришел из садика и заявил, что пойдет лечить зубки только к Фее, про которую говорила девочка из его группы, — со смехом рассказывала несколько лет назад одна из мам, пока мы ждали детей у стоматолога. — Пришлось в детском саду дождаться родителей девочки и спросить у них телефон этой клиники. Юлия Андрианова затрудняется назвать, сколько у нее и ее коллег сейчас пациентов, и тем более — сколько их перебывало за все годы работы. Многие из тех, кого доводилось лечить раньше, уже выросли и теперь приводят «к Фее» своих детей. В итоге сформировалась целая «Андриановская Вселенная», объединившая огромное число детей, которых в разное время лечили Юлия Вячеславовна и другие врачи из клиники «Зубная Фея». И обитатели этой «детской Вселенной», благодаря замечательным докторам, улыбаются, с удовольствием показывая окружающему миру здоровые зубки. — Я — счастливый человек, я люблю свою профессию за то, что она позволяет делать детей здоровыми. Мне нравится не только их лечить, но и общаться с ними, ведь дети такие искренние, — говорит Юлия Вячеславовна. А мы, родители ее пациентов, счастливы, что наши дети попали к такой прекрасной во всех смыслах «Зубной Фее». Заявляем это со всей ответственностью и рекомендуем. Детская стоматологическая клиника «Зубная Фея»: г. Уфа, ул. Харьковская, 103. Телефоны: (347) 2941101, 2281803. Лицензия № ЛО-02-01-001295 от 23.12.2010 г. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

