Клинику она создала в соответствии со всеми требованиями, а также с собственными представлениями о том, как должен работать детский стоматолог. В лечебном зале установлено современное стоматологическое оборудование, при работе с детьми используются качественные пломбировочные материалы. Что немаловажно: во время сверления в ротовую полость подается вода, которая охлаждает зуб и смягчает боль. Необходимые для работы материалы специалисты клиники часто приобретают на специализированных стоматологических выставках. Для «особых случаев» есть телевизоры, чтобы мультики помогали отвлечь юных пациентов от неприятных мыслей.