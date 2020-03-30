Жителей Башкирии с режима самоизоляции обещают отвезти к стоматологу на «скорой»

Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, прозвучала информация о том, что людей, находящихся на самоизоляции в случае необходимости можно отвезти к стоматологу или иному узкому специалисту на машине «скорой помощи».

Режим самоизоляции поначалу касался людей, вернувшихся из-за границы и пожилых старше 65 лет. Но теперь, после указания премьер-министра страны Михаила Мишустина, самоизоляция может коснуться жителей страны по максимуму.

Напомним, по последним данным, в Башкирии выявлено пять случаев заражения коронавирусом, и еще 97 человек госпитализированы в связи с подозрением на коронавирус. они ждут результатов анализов. 71 человек уже выписаны, так как у них не нашли опасного вируса, но их место заняли другие.