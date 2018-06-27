Самыми дорогими специальностями в Уфе оказались дизайн и стоматология
Большинство вузов Башкирии опубликовали прейскуранты платных образовательных услуг на новый учебный год.
Стоимость обучения на 16 специальностях в ВУЗах Башкирии обойдется в 150 тысяч рублей, сообщает «РБК». В целом цены на образование значительно поднялись.
Наиболее дорогими специальностями оказались в этом году «Дизайн» и «Физическая культура» (тренерское направление) в БГПУ. Ректор университета сообщил, что российские ВУЗы обязаны рассчитывать цену для абитуриентов таким образом, что творческие специальности оказываются неоправданно дорогими.
Самая дорога специальность в республике на данный момент – стоматология. Она обойдется в 171 тысячу рублей. Все специальности в медицинском университете подорожали примерно на 20 тысяч рублей, кроме фармакологии. В тройке самых дорогих специальностей «Лечебное дело» (140 тысяч рублей) и «Педиатрия» (130 тысяч рублей).
В УГНТУ все очные специальности обойдутся дороже 100 тысяч рублей в год. Например, 164 тысячи рублей стоят, как ни странно, «Искусство моды и стиля», «Искусство костюма и графический дизайн» и «Промышленный дизайн».
В УГАТУ самая дешевая специальность обойдется в 99,7 тысяч рублей, самые дорогие – строительство и эксплуатация летательных аппаратов, проектирование и создание авиа-и ракетных двигателей - в 161,5 тысяч.
Что касается проходных баллов ЕГЭ, то наиболее высокие требования в медицинском университете – 82,1 балл. В УГНТУ – 80 баллов максимальный («Организация международного и внутреннего туризма» и «Программное обеспечение вычислительной техники»), 33,6 – минимальный на заочные программы. В УГАТУ баллы варьируются от 46 («Управление в технических системах») до 76 («технология защиты информации в правоохранительной сфере»). В БашГУ примут абитуриентов от 37 баллов, в БГПУ не возьмут на бюджет с менее чем 50 баллами.