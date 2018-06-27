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Самыми дорогими специальностями в Уфе оказались дизайн и стоматология
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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University 105709 960 720

Самыми дорогими специальностями в Уфе оказались дизайн и стоматология

Сегодня, 11:07НаукаРустэм Башкирцев
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