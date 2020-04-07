В Башкирии на благоустройство городской среды направят около 140 млн рублей

В сопроводительной документации указано, что в Дюртюлях планируют обустроить рекреационно-пешеходное пространство. Начальная стоимость проекта составляет 42,7 млн рублей. В Кумертау на благоустройство площадки и прилегающей территории в парке Юрия Гагарина потратят 58,1 млн рублей. Также планируется в Баймаке обновить пешеходное кольцо вокруг пруда на реке Таналык по улицам Ленина, Горького, Алибаева и проспекту Салавата Юлаева за 38,8 млн рублей.