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В Башкирии на благоустройство городской среды направят около 140 млн рублей

7 апреля 2020, 05:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Речь идет о трех проектах по благоустройству территорий в крупных городах республики.

Всего на эти проекты, по данным РБК-Уфа, планируют потратить в общей сложности 139,6 млн рублей. Тендеры на портале госзаукупок объявили 4 и 5 апреля.

В сопроводительной документации указано, что в Дюртюлях планируют обустроить рекреационно-пешеходное пространство. Начальная стоимость проекта составляет 42,7 млн рублей. В Кумертау на благоустройство площадки и прилегающей территории в парке Юрия Гагарина потратят 58,1 млн рублей. Также планируется в Баймаке обновить пешеходное кольцо вокруг пруда на реке Таналык по улицам Ленина, Горького, Алибаева и проспекту Салавата Юлаева за 38,8 млн рублей.

Финансируются проекты из муниципального, регионального и федерального бюджетов. Во всех техзаданиях предусмотрено озеленение, наружное освещение и малые архитектурные формы.

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