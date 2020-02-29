Мелеуз, Дюртюли и еще три города Башкирии выиграли 400 млн рублей на благоустройство
Эти города выиграли гранты федерального конкурса на реконструкцию общественных пространств.
Всего на конкурсе рассматривалось 286 заявок, от республики было подано 11. Результат Башкирии стал лучшим среди регионов, участвовавших в конкурсе.
Согласно планам, в Мелеузе будет реализован проект «Березовый тракт», предлагающий «оживление» исторического центра торгового и ремесленного города. В Янауле — проект системы общественных пространств «Северные ворота Башкортостана», объединяющий вокзальную и Елочную площади, а также торговую улицу, которая станет пешеходной. Над железной дорогой построят пешеходный переход, связующий две части города.
Проект «Волны Агидели» в одноименном городе планирует создать общественное пространство на месте бывшего участка школы и бывшего детского сада. В Дюртюлях проект преобразования исторического центра «Новая энергия» должен сформировать полноценный городской центр: зеленый променад ул. Ленина объединит историческую и современную части города, а площадка на месте бывшего пивзавода рядом с автовокзалом станет неформальным центром для молодежных активностей.
Для райцентра Николо-Берёзовка разработан проект исторического ансамбля «Возвращение домой», который подразумевает восстановление утраченных пешеходных и визуальных связей, обеспечивает комфортный доступ к воде, формирует туристический маршрут.