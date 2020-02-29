Мелеуз, Дюртюли и еще три города Башкирии выиграли 400 млн рублей на благоустройство

Всего на конкурсе рассматривалось 286 заявок, от республики было подано 11. Результат Башкирии стал лучшим среди регионов, участвовавших в конкурсе.

Согласно планам, в Мелеузе будет реализован проект «Березовый тракт», предлагающий «оживление» исторического центра торгового и ремесленного города. В Янауле — проект системы общественных пространств «Северные ворота Башкортостана», объединяющий вокзальную и Елочную площади, а также торговую улицу, которая станет пешеходной. Над железной дорогой построят пешеходный переход, связующий две части города.

Проект «Волны Агидели» в одноименном городе планирует создать общественное пространство на месте бывшего участка школы и бывшего детского сада. В Дюртюлях проект преобразования исторического центра «Новая энергия» должен сформировать полноценный городской центр: зеленый променад ул. Ленина объединит историческую и современную части города, а площадка на месте бывшего пивзавода рядом с автовокзалом станет неформальным центром для молодежных активностей.