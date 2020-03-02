Пять городов Башкирии получат из Москвы 320 млн рублей на благоустройство

Сегодня, 2 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров поздравил участников федерального конкурса, которые выиграли гранты на благоустройство. В этом году в число победителей попали пять населенных пунктов Башкирии.

В Николо-Березовке высокую отметку получил проект исторического ансамбля «Возвращение домой», включающий создание туристического и велосипедного маршрута.

В Мелеузе отметили проект «Березовый тракт», который позволит оживить исторический центр торгового и ремесленного города.

В Янауле речь идет о проекте системы общественных пространств «Северные ворота Башкортостана».

Город Агидель преобразится, благодаря проекту «Волны Агидели».

Дюртюли станут лучше после осуществления проекта преобразования исторического центр «Новая энергия».

- Жаль, что Сибай не смог получить такой грант, не прошел в финал, Хотелось бы, чтобы в будущем году это получилось, - отметил Радий Хабиров.