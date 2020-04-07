Умершая с коронавирусом пожилая женщина в Башкирии оказалось мамой популярного певца

«Настал самый тяжелый день в моей жизни, которого я боялся последнее время. Вчера вечером Мамы не стало, все, нет Мамы.... Пока ничего не понимаю, не хочется верить....Она была человеком с самым добрым сердцем, дала нам всем пятерым воспитание, научила любить жизнь, людей», - подтвердил в своем Инстаграме певец.