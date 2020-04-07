В РКБ Башкирии проводится эпидрасследование по факту смерти пациентки с коронавирусом

Пациентов и весь медицинский персонал Республиканской клинической больницы имени Куватова закрыли на карантин из-за смерти пациентки, у которой обнаружили коронавирус. Чтобы предотвратить распространение болезни в больнице проводится эпидрасследование, сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

— Карантин будет длиться в зависимости от проводимых эпидемиологических мероприятий, но по сложившейся практике состоит 14 дней, — отметил Максим Забелин.

По его словам, карантинный режим должен соблюдаться жесткий. Никому не разрешается выходить из здания и входить в него. На время пандемии РКБ имени Куватова перепрофилируется в инфекционный госпиталь. Продукты питания и медикаменты будут поступать также, как в инфекционную больницу с обеспечением санэпидрежима.