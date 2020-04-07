Назван возможный источник заражения коронавирусом пациентки, умершей в больнице в Уфе

Медиакорсети стал известен предположительный источник заражения коронавирусом пожилой женщины, которая скончалась в Республиканской клинической больнице

Напомним, подробности этого печального события сегодня сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. 80-летняя женщина, госпитализированная два месяца назад с ишемической болезнью сердца и множеством других серьезных диагнозов, скончалась от опухоли мозга. Но сделанный при вскрытии анализ на коронавирус внезапно дал положительный результат.

После этого в РКБ был объявлен карантин, несколько пациентов и медиков, контактировавших с умершей пациенткой, изолированы. Устанавливаются их все возможные контакты.

Как стало известно Медиакорсети от информированного источника, близкого к ситуации, пожилая пациентка могла заразиться коронавирусной инфекцией от своего сына, который много ездил в Москву и Санкт-Петербург в последнее время.