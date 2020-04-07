В Башкирии в РКБ скончалась женщина с подтвержденным коронавирусом

Глава республики Радий Хабиров в социальных сетях опубликовал сообщение, в котором проинформировал о том, что в воскрессенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина с подтвержденным анализом на COVID-19.

«Более двух месяцев она проходила лечение по поводу обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. Состояние пациентки было тяжелое, обусловленное возрастом (80 лет), наличием хронических заболеваний, перенесенной ампутацией бедра, гнойным процессом, застойной пневмонией. Причиной смерти является отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта», – объяснил он.

Радий Хабиров подчеркнул, что причиной смерти коронавирус в данном случае не был. Анализ был взят при патологоанатомическом исследовании. Предварительный результат был сомнительным, однако сегодня подтвердился.